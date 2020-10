Juventus-Barcellona, Pirlo: “Messi ancora al top, ma dimostreremo nostro valore. Chiellini out, Ronaldo e Dybala…”

Giornata di vigilia per la Juventus che, domani sera, ospiterà allo Stadium il Barcellona per la seconda giornata del gruppo G di Champions League. Questa mattina, dopo l’allenamento di rifinitura, il tecnico Andrea Pirlo, ha preso parola durante la consueta conferenza stampa pre-gara per analizzare la gara che tra poco più di ventiquattro ore attenderà i suoi.

“Abbiamo la fortuna di poterci confrontare con grandi club e grandi giocatori. Non è una partita decisiva però non vediamo l’ora di poter dimostrare il nostro valore. Piacerebbe a tutti rigiocare le finali. Il Barcellona è sempre forte anche nonostante le assenze. Dobbiamo affrontarla con determinazione, sarà difficile ma non vediamo l’ora. Messi è ancora al top, l’ho affrontato tante volte da giocatore e domani per la prima volta da allenatore. Questi giocatori vanno trattati in modo diverso sperando che non siano in giornata”.

Infine, Pirlo si è soffermato sui singoli: “Ronaldo? Dobbiamo aspettare l’esito del tampone, penso che arriverà in serata. Chiellini non ci sarà, Bonucci cercheremo di recuperarlo anche se non è al meglio, valuteremo domattina. Mentre per De Ligt ancora non abbiamo ricevuto ok dall’ortopedico. Dybala? Lui è un po’ stanco, ma è normale dopo due partite. Avrà tempo di recuperare al meglio e di poter giocare domani sera. Il suo ruolo è un po’ particolare, può muoversi liberamente”.