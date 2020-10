Juventus-Barcellona, Cuadrado: “La nostra una partenza lenta, ecco cosa servirà contro i blaugrana”

Mancano poco più di quarantotto ore alla sfida di Champions League tra Juventus e Barcellona.

Juventus-Barcellona, de Jong: “Felice che Pjanic sia con noi, sono convinto di una cosa”

I bianconeri devono riscattarsi dopo il mezzo passo falso compiuto in campionato in cui è arrivato solo un pari (1-1) nella gara casalinga contro il Verona di Juric. Non c’è però il tempo di pensare perché mercoledì sera all’Allianz Stadium arrivano i blaugrana di Koeman, feriti dalla sconfitta (3-1) subita in campionato nel Clasico contro il Real Madrid. Sulla sfida contro i catalani ha detto la sua Juan Cuadrado che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell’intervista concessa a Sky Sport.

“Questa partenza è stata un po’ lenta, ma ancora non abbiamo perso e ricordo l’annata dove siamo partiti male e poi ci siamo ricompattatati ottenendo un grande risultato. Quella col Barcellona sarà una gara bellissima contro un grande avversario, dovremo scendere in campo e dimostrare la nostra forza. Contro queste squadre tiriamo sempre fuori qualcosa in più, prepareremo la partita con determinazione e voglia di vincere. Al di là di quello che succederà bisognerà ricordare che siamo dei professionisti, dobbiamo tirare tutto fuori fino alla fine”.