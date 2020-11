Inter-Real Madrid, Handanovic: “Tutto è ancora in gioco, ecco cosa serve per passare il turno”

Samir Handanovic concentrato in vista dell’impegno in Champions League contro il Real Madrid.

L’Inter al momento occupano al momento l’ultimo posto del girone e contro i blancos hanno l’obbligo di vincere per rimettersi in gioco. Nel caso in cui dovesse arrivare un risultato negativo, gli uomini guidati da Antonio Conte rischierebbero seriamente di abbandonare le speranze di qualificazione. Intanto, alla vigilia del match contro le Merengues, sono arrivate le parole dell’estremo difensore sloveno dei nerazzurri ai microfoni di Sky Sport.

“Per passare il turno ci servono 7 punti, tutto è ancora in gioco ma l’importanza della gara di domani è fondamentale. Ogni giocatore deve crescere di livello, all’andata abbiamo giocato bene ma siamo mancati negli episodi che fanno la differenze. Dobbiamo capire che quando le squadre giocano contro l’Inter danno sempre qualcosa in più, la nostra cattiveria agonistica non sempre è stata al top, ci è successo quattro o cinque volte in questo inizio di campionato”.

