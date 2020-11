Inter-Real Madrid, Barella: “Cresciuto grazie a Conte, ecco qual è la mia caratteristica migliore”

Nicolò Barella sempre più pedina fondamentale dell’Inter di Conte.

Il centrocampista nerazzurro, diventato anche punto cardine dell’Italia di Mancini, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Real Madrid, ha rilasciato la seguenti intervista a Uefa.com.

“Conte mi ha aiutato tanto. Sono cresciuto nella gestione delle partite: ora so meglio quando andare in area di rigore, quando aspettare, quando fare la giocata decisiva. La mezzala è un giocatore che fa da raccordo fra attacco e difesa. Io cerco di interpretare questo ruolo a modo mio e di essere il giocatore che vuole il mister, un giocatore che deve avere tanto inserimento ed essere bravo a fare le due fasi per dare una mano sia all’attacco che alla difesa”.