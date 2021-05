Inter, Julio Cesar: “Tutti sognano la Champions. Conte? Ho la mia idea”

La finale di Champions League quest’anno ha messo contro Manchester City e Chelsea.

Una sfida aperta a qualunque risultato, con due squadre che convincono e divertono. Nel prepartita ha parlato ai microfoni di Sky Sport Julio Cesar, ex portiere dell’Inter del Triplete che ha espresso il suo parere sulla situazione dei nerazzurri e ha raccontato le emozioni che si provano a giocare una finale di Champions League.

Il brasiliano è contento per lo scudetto che mancava da tanto tempo, ma allo stesso tempo non riesce a spiegarsi come Conte abbia potuto lasciare: “Dopo 11 anni vincere uno Scudetto penso sia una gioia. Ai miei tempi i tifosi sono stati male degli anni. Conte? Io non riesco a capire, è un grandissimo allenatore. Io ho avuto l’opportunità di fare il ritiro con loro, si vedeva la professionalità. Ci mancherà. Auguro a Inzaghi un bel lavoro”.

Julio Cesar ha vissuto in primo piano la Champions vinta dall’Inter nella stagione 2009-10, e ha raccontato quanto sia bello giocare una partita del genere: “Penso che sia il momento più bello, tutti i giocatori sognano di arrivare qui. Bisogna stare tranquilli, scendere in campo e fare il meglio. Prima delle partite normali c’è un po’ di nervosismo, è normale, ma dopo si dimentica tutto”.