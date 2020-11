Ferencvaros-Juventus, Rebrov: “Un onore giocare contro i bianconeri. CR7? Spero sia titolare”

La Juventus si prepara per l’impegno di Champions League in casa degli ungheresi del Ferencvaros.

I magiari nelle prime due uscite hanno conquistato appena un punto in virtù del pari ottenuto in rimonta contro la Dinamo Kiev. Il tecnico Serhij Rebrov, intervenuto in conferenza stampa, non vede l’ora che arrivi il momento della sfida europea.

“Sappiamo che dovremo giocare contro una delle migliori squadre d’Italia: non vediamo l’ora di farlo. Vogliamo giocare questa partita dando il cento per cento. È un onore per noi poter rappresentare l’Ungheria al top del calcio europeo in Champions League, penso che siamo pronti per questa sfida. Cristiano Ronaldo? Per cominciare, spero che sia titolare. Poi conosciamo le sue qualità e proveremo a fermarlo. Certo, servirà la massima concentrazione”.