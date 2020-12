Dinamo Kiev, Lucescu sicuro: “Juventus squadra di valore, tornerà protagonista. Ronaldo? Essenziale”

Giornata di vigilia per la Dinamo Kiev.

Scalda i motori la Dinamo Kiev in vista della delicata sfida di domani sera contro la Juventus di Andrea Pirlo. Un match presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara dal tecnico della compagine ucraina, Mircea Lucescu, espressosi sul momento vissuto dai bianconeri e sull’importanza di Ronaldo per la squadra.

“Grandissima squadra, possono tutti i momenti mettere due squadre diverse. Hanno bisogno ora, dopo cambiamenti, di tempo per mettere a punti i meccanismi di gioco. Ma sono convinto che riusciranno a dare la misura esatta del talento e dei giocatori. Il valore c’è”.

Lucescu si è poi soffermato sul momento altalenante della Juventus: “Ha avuto problemi come tutti, il covid ha equiparato il livello di tutti. Senza pubblico e tifosi non è facile giocare per loro, perdendo tanti giocatori ogni partita. Passando un po’ questo momento, la Juve tornerà ad essere protagonista in Italia e in Europa”.

Chiosa finale su Ronaldo: “Giocatore essenziale per la Juve, la presenza infiamma tutta la squadra. Dà carisma, ha grande esperienza e tutti lo stimano. Come Ibra e Messi, come Ramos e Lewandowski. Quei giocatori che non possono non fare parte del gruppo che sta giocando tutte le settimane. Lui è importantissimo, per quello che fa in campo. Dà fiducia a tutta la squadra ed è importante avere un giocatore con questo carisma e caratteristiche”.