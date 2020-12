Dinamo Kiev-Juventus, Lucescu: “Dominato a tratti, ma nostri errori fatali. Ferencvaros? Vietato sbagliare”

La Dinamo Kiev crolla all’Allianz Stadium.

3-0: è questo il risultato della sfida tra Juventus e Dinamo Kiev, andata in scena questa sera all’Allianz Stadium e valida per la quinta giornata del gruppo G di Champions League. A decidere, le reti di Chiesa, Ronaldo e Morata. Un ko analizzato al triplice fischio dal tecnico della compagine ucraina, Mircea Lucescu, intervenuto nella consueta conferenza stampa post-gara.

“Sono contento del gioco dei ragazzi, in alcuni momenti abbiamo anche dominato. C’è stata differenza nell’esperienza, quella della Juve ha prevalso. Noi abbiamo tanti giocatori giovani e la nostra partecipazione alla Champions League è una lezione per i nostri giocatori. In tutte le partite abbiamo giocato al 50%, poi come al solito facciamo errori dettati forse dalla poca concentrazione. Il nostro avversario ci ha punito per questo e il secondo gol ci ha fatto male. Tutte le partite giocate contro avversari più forti ci hanno formato. Ora dobbiamo prepararci per la prossima con il Ferencvaros per proseguire in Europa League. Lì dobbiamo vincere”.