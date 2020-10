Dinamo Kiev-Juventus, Chiesa: “Campo diffice, esordio in Champions fantastico. Le critiche ricevute in settimana…”

Successo della Juventus in Champions League.

Buona la prima per la Juventus di Pirlo che, nella sfida di questa sera, si impone sulla Dinamo Kiev grazie ad una doppietta di Morata. Una vittoria commentata al triplice fischio dall’esterno bianconero, Federico Chiesa, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”.

“Mi sono messo a disposizione del mister, ho fatto quello che mi ha chiesto. Di stare largo e quando avevo il pallone di puntare l’uomo. L’esordio in Champions è stato fantastico, poi abbiamo vinto e la serata non poteva essere migliore. Io mi trovo bene dove mi mette il mister. Oggi il mister ha scelto questa formazione e io mi sono fatto trovare pronto all’appuntamento. Siamo un gruppo giovane e stiamo bene insieme. La Juve però scende sempre in campo per vincere e oggi lo abbiamo dimostrato”.

Chiesa si è poi espresso sulla formazione messa in campo da Pirlo: “Abbiamo giocato come ha voluto il mister sia a Crotone che qua. Cambi di gioco e palla sugli esterni a puntare. Siamo stati bravi sia a Crotone che stasera ad inizio secondo tempo ad aprire una partita che portata avanti avrebbe creato qualche problema. Stasera volevamo la vittoria per partire alla grande. Abbiamo dato tutto per riuscire a uscire da questo campo difficile con una vittoria. Abbiamo ricevuto tante critiche ma è normale, alla Juventus ci sono tante aspettative e noi dobbiamo vincere ogni volta che scendiamo in campo”.