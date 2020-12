Tre positivi al Covid-19 nella rosa del Club Brugge.

Cattive notizie per il Club Brugge, costretto a fare i conti con tre casi di contagio al Covid-19. Il club belga, ultimo avversario dei biancocelesti in Champions, ha comunicato la positività di Vormer, Schrijvers e Horvath tramite una nota ufficiale. La formazione di Clement ha giocato martedì sera contro la Lazio, con Vormer sceso in campo all’Olimpico. I tre calciatori coinvolti salteranno la sfida contro l’Anversa.