Club Bruges-Lazio, denunciati 25 tifosi del club belga: violate le norme anti-Covid

25 tifosi del Club Bruges denunciati rei di aver violato le norme anti Covid 19.

I sostenitori del club belga si sono dati appuntamento all’esterno del centro sportivo della propria squadra per incitarla, tutto questo poco prima che si disputasse la sfida di Champions contro la Lazio poi terminata 1-1. Il gruppo ristretto ha iniziato a sparare fumogeni e petardi vari, il tutto in una situazione di assembramento che al momento è chiaramente vietata. I supporters del Bruges sono stati denunciati sia per aver infranto le regole che contrastano il contagio del virus sia per aver utilizzato materiale pirotecnico. Di seguito il comunicato della società.

“Un episodio del genere non è possibile, sono tifosi che non riconosciamo tali. Dentro al centro sportivo la situazione è rimasta calma, non ci siamo accorti di nulla. I tifosi veri hanno buone intenzioni e aderiscono alle misure imposte dal governo. Una minoranza sbaglia per tutti gli altri. Come club, stiamo facendo tutto il possibile per continuare a giocare a calcio senza mettere a repentaglio la sicurezza dei cittadini”.