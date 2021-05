Chelsea-Real Madrid, Tuchel: “Nessuna rivincita, grato di poter allenare un grande club”

Il Chelsea è in finale.

Missione compiuta per il Chelsea che, nella sfida dello “Stamford Bridge” batte il Real Madrid regalandosi un derby tutto inglese nella finale di Champions League, contro ilManchester City. Decidono le reti di Werner e Mount. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico dei Blues, Thomas Tuchel, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al triplice fischio.

“Non è una rivincita e sono molto grato per tutte le esperienze che sto avendo nel mondo del calcio. Non sono stato calciatore a questi livelli e sono fortunato ad avere la possibilità di allenare questi grandi club”.