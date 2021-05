Champions League, ufficiale: Manchester City-Chelsea si giocherà a Porto, previsti almeno 12mila tifosi

E’ ufficiale: la finale di Champions League si disputerà il prossimo 29 maggio allo stadio “Do Dragao” di Porto.

La finale di Champions League Manchester City-Chelsea si giocherà il prossimo 29 maggio 2021 allo stadio Do Dragao di Porto in Portogallo anziché a Istanbul come inizialmente previsto. Per il secondo anno consecutivo, dunque, Istanbul non ospiterà l’ultimo atto della prestigiosa competizione.

A darne notizia è la UEFA tramite i propri canali ufficiali – sottolineando inoltre che, il match sarà aperto a un numero limitato di spettatori, e sarà dunque consentito l’accesso a un massimo di 6mila sostenitori per ciascuna squadra.