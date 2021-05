Champions League, Tuchel: “Atteggiamento perfetto. Un sogno vincere questo trofeo”

Il Chelsea vince contro il Manchester City 1-0 e diventa campione d’Europa.

VIDEO Manchester City-Chelsea, la magia di Havertz su Ederson: rivedi il gol vittoria dei “Blues” nella finale di Champions League

La squadra londinese centra un obiettivo che a metà stagione sembrava irraggiungibile, mostrando grande compattezza e voglia di prevalere sull’avversario. Grandi meriti vanno dati a Thomas Tuchel che a metà stagione è subentrato a Frank Lampard recuperando una situazione che sembrava compromessa. Al termine della sfida l’ex tecnico del Psg ha rilasciato alcune dichiarazioni ricche di significato ai microfoni di Sky Sport.

Champions League, Manchester City-Chelsea 0-1: il cielo di Oporto si tinge di “Blues”

Il tecnico tedesco è incontenibile e non riesce a nascondere la grande felicità per questo straordinario successo: “Abbiamo vinto con convinzione, con fortuna e il giusto atteggiamento. È davvero difficile giocare contro questa squadra, quando ho iniziato non credevo di potere alzare questa coppa”.

Champions League, Condò: “Tuchel-Guardiola? Due top. Ecco la differenza”