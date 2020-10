Champions League, Shakhtar Donetsk-Inter 0-0: domina la sfortuna, Lautaro spreca

Secondo passo falso di fila per l’Inter di Antonio Conte che non va oltre lo 0-0 in Champions League in casa dello Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri hanno impattato in quel di Kiev nella sfida contro gli uomini di Luis Castro. La sfortuna ha prevalso in un match dove la sfera non aveva intenzione di entrare, per gli uomini di Conte due traverse colpite da Lukaku e Barella. Da sottolineare un’occasione più che lampante capitata sui piedi di Lautaro Martinez che non l’ha sfruttata al meglio. Adesso ci sarà la doppia sfida contro il Real Madrid che diventerà fondamentale per il futuro europeo dell’Inter. Nell’altra sfida delle 18,55 il Bayern Monaco ha superato 2-1 la Lokomotiv Mosca in trasferta e si è così portato a quota 6 in classifica.