Champions League, ritorno ottavi di finale: non basta Parolo, il Bayern Monaco vince e vola ai quarti. Fuori anche l’Atletico Madrid

La Lazio è ufficialmente fuori dalla Champions League.

Fallisce l’appuntamento con il Bayern Monaco e pone così fine alla sua avventura nell’edizione 2020/21 della massima competizione europea, la Lazio di Simone Inzaghi.

Triplice fischio all'”Allianz Arena”, dove il Bayern Monaco dopo il 4-1 dell’andata, si è imposta nuovamente sulla compagine biancoceleste con il risultato di 2-1: inutile il gol di Parolo all’82°. Nonostante l’ottimo approccio alla gara degli uomini di Inzaghi, la formazione tedesca si rende subito pericolosa grazie ad un errore di Correa che regala la sfera a Kimmich, il quale serve Sané a destra: il tiro, però, finisce fuori di poco. Al 33° il Bayern Monaco non sbaglia. Grazie ad un penalty trasformato da Lewandowski, la compagine tedesca si porta in vantaggio complicando ulteriormente le cose alla Lazio. A raddoppiare al 72°, chiudendo definitivamente i conti, ci pensa l’ex Psg Choupo-Moting che batte Reina con il destro. Dopo una manciata di minuti, Parolo, sulla punizione calciata da Pereira, colpisce di testa trovando la rete del 2-1.

L’avventura della Lazio in Champions League, così come accaduto ieri all’Atalanta, si chiude dunque agli ottavi di finale di finale. Fuori dai giochi l’Atletico di Simeone, caduto sul campo del Chelsea, e ora pronto a rituffarsi nella realtà della Liga per difendere il primo posto.