Champions League, Psg-Borussia Dortmund 2-0: sfatato il tabù degli ottavi, parigini ai quarti

Il Psg sfata i tabù degli ottavi di finale e conquista un posto per i quarti di finale di Champions League.

I parigini hanno superato per 2-0 il Borussia Dortmund e in virtù del risultato d’andata che aveva visto prevalere i gialloneri per 2-1 hanno ottenuto il pass per il prossimo turno. Ad aprire le marcature del match ci ha pensato una rete del solito Neymar che su corner calciato da Di Maria ha insaccato di testa in tuffo colpevolmente lasciato libero da Hakimi. Il raddoppio dei padroni di casa lo ha messo a segno Bernat che nei minuti di recupero del primo tempo ha chiuso la gara e portato i suoi al turno successivo. I tedeschi hanno provato ad affondare in poche occasioni, da segnalare una conclusione di Brandt al 72′ che si è persa sul fondo di poco.