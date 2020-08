Champions League, PSG-Bayern Monaco: le formazioni ufficiali della finale

Tutto pronto per il big match della stagione.

Tra poche ore sul campo dello stadio Da Luz andrà in scena la sfida tra il PSG e il Bayern Monaco, che si affronteranno in occasione della finale di Champions League: novanta minuti a disposizione delle due squadre per conquistare il trofeo più ambito dell’intero panorama calcistico europeo.

Di seguito le formazioni ufficiali scelte dai due tecnici, Thomas Tuchel e Hansi Flick:

PSG (4-3-3): Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembé, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar. All. Tuchel.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago Alcantara; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All. Flick.