Champions League, niente Istanbul: la Uefa ha scelto la sede di un’inedita Final Eight. I dettagli

Non sarà Istanbul ad ospitare la finale di Champions League.

Secondo quanto riportato da ‘Bild’, le prossime partite del più prestigioso torneo calcistico internazionale d’Europa saranno giocate a Lisbona. Una scelta della Uefa che sarà ufficializzata con ogni probabilità in occasione dell’Esecutivo del 17 giugno. La capitale portoghese, dunque, avrebbe battuto la concorrenza di Francoforte e Mosca, le altre due candidate a sostituire la città turca. Il motivo del cambio? Gli organizzatori non erano intenzionati ad ospitare in Turchia una finale a porte chiuse.

Ma non solo; a Lisbona dovrebbe andare in scena un’inedita Final Eight. Il piano della Uefa, infatti, è quello di ripartire ad agosto con le quattro gare valide per gli ottavi di finale rinviate a causa dell’emergenza Coronavirus. Nel dettaglio, sono ancora da disputare i ritorni di Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid, Bayern Monaco-Chelsea e Juventus-Lione. L’idea, al momento, è quella di concentrare le otto compagini nella stessa città facendo disputare quarti, semifinali e finale in un’unica gara.

Inoltre, la scelta sarebbe ricaduta su Lisbona per diversi motivi: la presenza in città di più stadi, le otto squadre giocherebbero in campo neutro, la situazione sotto controllo a livello di pandemia, e una fiscalità più favorevole.