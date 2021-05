Champions League, Manchester City-Paris 2-0: Guardiola in finale, Neymar eliminato

Il Manchester City supera 2-0 il Paris e si prende la finale di Champions League.

I Citizens hanno dominato la gara di ritorno della semifinale che all’andata li aveva visti trionfare per 2-1 in casa della compagine parigina. Ad aprire le marcature una rete messa a segno da Mahrez che nel corso del primo tempo ha sfruttato un errore di posizionamento di Kimpembe e ha depositato in rete dopo un rimpallo in area di rigore. Il raddoppio dei padroni di casa porta ancora la firma dell’algerino che mette la firma sul match e porta i suoi in finale.