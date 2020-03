Champions League, Liverpool-Atletico Madrid: Klopp sfida il Cholo. Le formazioni ufficiali

E’ ancora tempo di Champions League.

Nonostante l’emergenza per la diffusione del Coronavirus che ha costretto l’Italia alla quarantena e continua a divulgarsi anche in Europa, la sfida tra il Liverpool e Atletico Madrid valida per il ritorno degli ottavi di Champions League si giocherà a porte aperte e Anfield sarà dunque pronta ad accogliere i tantissimi tifosi giunti allo stadio per sostenere la propria squadra. Dopo la sconfitta per 1 a 0 dell’andata, i Reds avranno bisogno di una grande prestazione per ribaltare il risultato e accedere ai quarti di finale. La gara si giocherà in contemporanea con quella tra il PSG e il Borussia Dortmund, forti del vantaggio per 2 a 1 ottenuto in Germania: le due partite potrebbe anche essere gli ultimi due avvenimenti calcistici fino a data da destinarsi, dal momento che anche gli altri campionati europei stanno iniziando a prendere provvedimenti severi per cercare di limitare la diffusione del virus.

Di seguito le formazioni ufficiali dell’incontro, scelte da Jurgen Klopp e Diego Simeone:

Liverpool (4-3-3): Adrian; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain; Salah, Firmino, Mané.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Koke, Saul, Thomas, Correa; Diego Costa, Joao Felix.