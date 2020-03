Champions League, Lipsia-Tottenham 3-0: tedeschi ai quarti, Mourinho eliminato

Il Lipsia strappa il pass per i quarti di finale.

Sul campo della Red Bulla Arena, aperta al pubblico nonostante l’emergenza per la diffusione del Coravirus, si è giocata la sfida tra il Lipsia e il Tottenham, che si sono affrontati in occasione del ritorno degli ottavi di Champions League: dopo la vittoria in Inghilterra per 1 a 0, ai tedeschi bastava semplicemente gestire il risultato e non subire gol per passare al turno successivo.

Partono subito benissimo i padroni di casa, che dopo soltanto 10 minuti riescono a trovare il gol del vantaggio: Werner appoggia al centro per Sabitzer, che dal limite dell’area di rigore batte Lloris trovando l’angolo giusto, 1 a 0. Passano altri nove minuti e i padroni di casa trovano il raddoppio con Werner, bravo a trasformare in gol l’assist di Angelino: il direttore di gara annulla però la rete per posizione di fuorigioco. Al 21′ i tedeschi riescono comunque a trovare ancora la via del gol: ancora Sabitzer entra in area di rigore e batte il portiere avversario, 2 a 0 e doppietta per il trequartista austriaco.

Nel secondo tempo i padroni di casa si limitano a controllare il ritmo della partita, e all’87 chiudono definitivamente il discorso qualificazione: Adams calcia dalla distanza, il suo tiro viene murato ma la palla finisce comunque tra i piedi di Forsberg, che con il destro non lascia scampo a Lloris e realizza il 3 a 0 definitivo. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Lipsia, che con un totale straordinario di 4 a 0 elimina i vice Campioni d’Europa e passa ai quarti di finale per la prima volta nella sua storia. Un’eliminazione molto pesante per gli Spurs e José Mourinho, che adesso dovrà ricompattare i suoi uomini per concentrarsi interamente sulla Premier League e cercare di risalire dall’ottavo posto in classifica: lo Special One, per ottenere la riconferma nella prossima stagione, dovrà quantomeno riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.