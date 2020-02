Champions League, Lione-Juventus 1-0: Tousart affonda i bianconeri, CR7 non incide

Brutta sconfitta per la Juventus.

Sul campo del Parc Olympique Lyonnais è andata in scena la sfida tra il Lione e la Juventus, che si sono affrontati in occasione dell’andata degli ottavi di finale della Champions League. Si parte con ritmi molto bassi, con i bianconeri che provano a trovare il varco giusto e i padroni di casa che si chiudono molto bene provando a trovare la ripartenza fatale. Al primo tiro in porta del match il club francese trova il gol del vantaggio approfittando dell’inferiorità numerica dei bianconeri, a causa dell’infortunio momentaneo di De Ligt: Aouar sfonda sulla sinistra e crossa al centro verso Tousart che calcia con il mancino e batte Szczesny, 1 a 0.

Nel secondo tempo non cambia il ritmo della partita, con la Juventus decisamente sottotono che non riesce a trovare lo spazio buono per riportare il risultato in parità. Nei minuti finale contatto molto dubbio tra Aouar che trattiene Dybala per la maglia: il direttore di gara lascia correre e si riparte dalla rimessa dal fondo. Il triplice fischio del direttore di gara, che sancisce la vittoria del Lione e batte una Juventus spenta e per niente incisiva. Adesso nella gara di ritorno i bianconeri dovranno mettere in scena una grandissima prestazione per ribaltare il risultato e tentare di conquistare il passaggio ai quarti di finale.