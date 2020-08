Champions League, Lione-Bayern Monaco 0-3: doppio Gnabry, con il PSG finale da Triplete

Il Bayern Monaco batte il Lione e vola in finale.

Sul campo dello stadio José Alvalade è andata in scena la sfida tra il Bayern Monaco e il Lione che si sono affrontate in occasione della semifinale di Champions League: i due club erano alla ricerca di una vittoria fondamentale per raggiungere la finale della competizione.

Parte benissimo il Lione, che dopo soltanto quattro minuti sfiora il vantaggio: Caqueret recupera palla e tocca per Depay, che salta Neuer ma non riesce clamorosamente a centrare lo specchio della porta. Al minuto 17 i francesi creano un’altra clamorosa occasione da gol: Ekambi si accentra e calcia con il mancino colpendo in pieno il palo.

Si concretizza quindi la legge del gol: sul ribaltamento di fronte Gnabry riceve palla, si accentra e lascia partire un missile con il mancino imparabile per il portiere avversario, 0 a 1.

Il Lione soffre la pressione del Bayern, che al 33′ trova il raddoppio: Perisic mette un pallone in mezzo dalla sinistra del campo, sul secondo palo arriva ancora Gnabry che non sbaglia da due passi, 0 a 2.

Nel secondo tempo i francesi provano a rendersi pericolosi ancora una volta con Ekambi che trova però la risposta attenta di Neuer. A due minuti dalla fine i bavaresi chiudono definitivamente la pratica: Kimmich serve l’assist per Lewandowski che di testa firma lo 0 a 3, 15 gol in tutta la competizione per il centravanti polacco a segno in tutte le partite di questa Champions League.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Bayern Monaco, che soffre le ripartenze del Lione ma poi chiude la pratica qualificazione grazie ai gol dei fuoriclasse. I bavaresi volano in finale contro il PSG in una gara dal sapore unico: entrambi i club, vincendo la Champions League, avranno la possibilità di completare il Triplete ed entrare nella storia del calcio europeo.