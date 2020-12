Champions League, Lazio-Club Bruges 2-2: i biancocelesti conquistano gli ottavi col brivido

La Lazio con il brivido accede agli ottavi di finale di Champions League.

I biancocelesti hanno pareggiato per 2-2 all’Olimpico contro il Club Bruges e di conseguenza si sono qualificati per il prossimo turno della competizione. I capitolini si sono portati avanti nel corso del primo tempo con la rete messa a segno da Joaquin Correa che ha ribadito in rete sull’iniziale conclusione di Luis Alberto. Il pari belga porta la firma di Vormer che sfrutta l’errore di Reina, ma poco prima della fine della prima frazione un rigore di Immobile porta ancora avanti i padroni di casa. Il definitivo 2-2 viene firmato da Vanaken che nei minuti di recupero coglie un incrocio dei pali che fa tremare tutta la Lazio che si qualifica da seconda con il Borussia Dortmund che chiude al primo posto.