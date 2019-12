Champions League, la UEFA stila la top 11 dei giovani talenti del 2019: due “italiani” in rosa

I migliori undici.

La UEFA, attraverso il suo profilo Twitter, ha annunciato di avere stilato una top 11 con i migliori giovani giocatori che si sono scontrati nell’annata 2019 in Champions League. I prescelti hanno tutti meno di 24 anni e hanno debuttato nella massima competizione europea quest’anno o, viceversa, hanno avuto esperienze in tal senso molto limitate. Di seguito la formazione, schierata secondo un 4-3-3. Nell’undici ideale compaiono anche due talenti che militano in Serie A.

Meret (Napoli); Hakimi (BVB), Pavard (Bayern Monaco), Upamecano (Lipsia), Renan Lodi (Atletico); Berge (Genk), Havertz (Bayer Leverkusen), Dani Olmo (Dinamo Zagabria); Rodrygo (Real Madrid), Haaland (Salisburgo), Lautaro Martinez (Inter)

