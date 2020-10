Champions League, Juventus-Barcellona: segui il live della sfida dell’Allianz

La Juventus vuole confermarsi in Champions League dopo la vittoria all’esordio in casa della Dinamo Kiev.

I bianconeri questa sera, a partire dalle ore 21,00, dovranno vedersela contro il Barcellona di Koeman che non sta però attraversando un periodo di forma. Gli uomini guidati da Andrea Pirlo non potranno contare su Cristiano Ronaldo che è ancora alle prese con il Covid 19, rinviata alla gara di ritorno la sfida con Lionel Messi. La sfida dell’Allianz Stadium proporrà grandi campioni in campo e di certo regalerà emozioni, segui la diretta scritta su Mediagol.it.