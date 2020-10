Champions League, Istanbul Basaksehir-PSG: i parigini per il riscatto, i turchi per sognare. Le formazioni ufficiali

Il PSG alla ricerca del primo successo in Champions League dopo la sconfitta casalinga contro il Manchester United.

I parigini affronteranno a partire dalle ore 18.55 i turchi dell’Istanbul Basaksehir che nella prima uscita hanno ceduto per 2-0 al Lipsia a causa della doppietta di Angelino. La compagine transalpina guidata da Thomas Tuchel non può sbagliare, una seconda sconfitta potrebbe infatti compromettere il cammino in Champions League. Le formazioni ufficiali del match.

ISTANBUL BASAKSEHIR (4-3-3): Gonuk; Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli; Topal, Kahveci, Ozcan; Visca, Crivelli, Turuc.

PSG (4-2-3-1): Navas; Florenzi, Kimpembe, Marquinos, Kurzawa; Herrera, Danilo; Di Maria, Neymar, Mbappé: Kean