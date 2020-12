Champions League, Inter-Shakhtar Donetsk: LuLa per Conte che sceglie anche Barella, ucraini senza Dentinho. Le formazioni ufficiali

L’Inter all’esame Shakhtar Donetsk.

I nerazzurri alle ore 21,00 affronteranno la compagine ucraina contro la quale serviranno i tre punti almeno per restare in Europa. Un successo comunque potrebbe valere l’accesso agli ottavi di finale, qualora la sfida tra Real Madrid e Borussia Monchengladbach non finisse in parità. Le formazioni ufficiali del match.

INTER (3-5-2), la probabile formazione: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Barella, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte