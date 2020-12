Champions League, Inter appesa a un filo: tutti gli scenari per una qualificazione agli ottavi ‘miracolosa’

L’Inter non ha più il destino nelle sue mani.

I nerazzurri nel loro cammino in Champions League hanno fin qui ottenuto solo due punti in quattro partite e per accedere alla fase ad eliminazione diretta della massima competizione europea, dovranno vincere le prossime due sfide, sperando allo stesso tempo in risultati favorevoli provenienti dagli altri campi.

La situazione nel girone B di Champions League appare infatti piuttosto complicata in virtù di un possibile passaggio dei meneghini: in vetta, con 8 punti troviamo il Borussia Moenchegladbach, seguito, ad una sola lunghezza dal Real Madrid, a quota 7 punti; terzi gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con 4 punti; a chiudere la classifica, proprio l’Inter con i soli 2 punti conquistati.

RIEPILOGO

Borussia Moenchegladbach 8 punti Real Madrid 7 punti Shakhtar Donetsk 4 punti Inter 2 punti

LA SITUAZIONE IN CASA INTER – Per qualificarsi i nerazzurri dovranno battere obbligatoriamente i tedeschi e gli ucraini nei prossimi due match – il primo in casa del Borussia Moenchegladbach e l’ultimo a San Siro, contro la squadra ucraina dello Shakhtar Donetsk, sperando al contempo che il Real Madrid perda le due partite rimanenti, o che in alternativa vinca almeno con i tedeschi all’ultima giornata. In ogni caso, l’Inter è obbligata a vincere perché in caso di pareggio o sconfitta sarebbe fuori dalla massima competizione europea.

Inter, nerazzurri svegliati dai tifosi del Borussia Monchengladbach: fuochi d’artificio alle 4 del mattino

I POSSIBILI SCENARI – In base agli altri risultati, la classifica si può definire in diversi modi. Questo il primo: 5a giornata: L’ Inter batte il Borussia Moenchegladbach; lo Shakhtar Donetsk batte il Real Madrid;

6a giornata: l’Inter batte lo Shakhtar Donetsk; Borussia Moenchegladbach e Real Madrid non pareggiano.

In questo caso le due classifiche possibili sarebbero: Borussia Moenchegladbach 11; Inter 8; Shakhtar Donetsk 7; Real Madrid 7 – oppure – Real Madrid 10; Inter 8; Borussia Moenchegladbach 8; Shakhtar Donetsk 7.

Questo invece il secondo caso, con il Real Madrid che non perde con lo Shakhtar Donetsk: 5a giornata: l’Inter batte il Borussia Moenchegladbach; il Real Madrid non perde con lo Shakhtar Donetsk.

6a giornata: l’Inter batte lo Shakhtar Donetsk; il Real Madrid batte il Borussia Moenchegladbach.

In questo caso le due classifiche possibili sarebbero: Real Madrid 13; Inter 8; Borussia Moenchegladbach 8; Shakhtar Donetsk 4 – oppure – Real Madrid 11; Inter 8; Borussia Moenchegladbach 8; Shakhtar Donetsk 5.

Di certo c’è che se si dovesse avverare uno dei due ipotetici scenari, la squadra allenata da Antonio Conte potrebbe gridare al “miracolo“.