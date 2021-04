Champions League, guardalinee sospeso per l’autografo di Haaland: i dettagli della contorta vicenda

Octavian Sovre sospeso per un autografo.

Al termine del match di Champions League – giocatosi martedì 6 Aprile tra Manchester City e Borussia Dortmund – Erling Haaland è stato il coprotagonista di un curioso episodio. Uno dei componenti della terna arbitrale ha chiesto l’autografo all’ariete norvegese, venendo prontamente così immortalato dalle telecamere nel tunnel dell’Etihad Stadium. Una scena particolare che ha scatenato indignazione e polemica nel mondo dei social. Successivamente alcuni media romeni hanno chiarito la natura benefica del gesto di Octavian Sovre, al quale però non è bastata questa delucidazione per salvarsi dalla decisione drastica della commissione arbitrale.

L’assistente era stato designato per la partita tra Universitate Craiova e CFR Cluj, ma è stato successivamente escluso e sostituito dal match in questione. Roberto Rosetti, presidente della Commissione Arbitri del’Uefa, ha definito il gesto “non accettabile, soprattutto per una questione di dignità“. Il vero scopo del guardalinee era quello di raccogliere fondi per un centro che si occupa delle terapie per adulti con gravi forme di autismo. Ma la nobiltà del gesto a nulla è servita per evitare il duro provvedimento imposto a Octavian Sovre dalla commissione arbitrale.

