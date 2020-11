Champions League, Ferencvaros-Juventus: Ronaldo in campo dal 1°, fuori Kulusevski e Dybala. Le formazioni ufficiali

La Juventus è pronta a rituffarsi in Champions League.

Archiviato il ko casalingo contro il Barcellona, la Juventus è pronta a riscattarsi nella sfida in programma questa sera contro il Ferencvaros. Tandem d’attacco Ronaldo-Morata per Pirlo, gioca Chiellini. Tridente per Rebrov con Zubkov, Isael, Nguen.

Di seguito, le formazioni ufficiali della sfida:

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Somalia, Kharatin, Siger; Zubkov, Isael, Nguen. All. Rebrov

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Ramsey, Arthur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo