Manchester City-Chelsea, Emerson: “Successo incredibile. Palermo? Scelta fondamentale”

Il Chelsea è campione d’Europa.

Champions League, Manchester City-Chelsea 0-1: il cielo di Oporto si tinge di “Blues”

Una partita bella, intensa, ricca di occasioni che ha visto i blues trionfare di misura per 1-0. Nonostante le due squadre siano inglesi, in campo c’era anche un po’ d’Italia con Jorginho ed Emerson Palmieri che hanno alzato la coppa dalle grandi orecchie. Al termine della partita, proprio Emerson ha parlato ai microfoni di Sky Sport raccontando tutte le emozioni del momento e tornando indietro nella carriera per rivivere i momenti più importanti.

Emerson rivolge un pensiero speciale ai suoi familiari e all’Italia, con Palermo in testa, che l’ha accolto in uno dei periodi più difficili della sua carriera: “Il primo pensiero va alla mia famiglia e a tutti i miei amici in Brasile. Loro sanno perfettamente tutte le difficoltà che ho passato all’inizio della mia carriera e prima di arrivare a questi livelli. Quando ho lasciato il Brasile per iniziare la mia esperienza lontano da casa sognavo questi momenti ma non è stato subito tutto rose e fiori. Penso a quando sono arrivato in Italia dal brasile… a Palermo, che non è stato facile. Quell’anno lì in Sicilia ho avuto delle difficoltà, poi sono passato alla Roma e lì mi sono sentito italiano vero e ho davvero apprezzato e amato L’Italia, devo solo ringraziarvi tutti… se oggi sono Emerson Palmieri lo devo grazie all’Italia”.