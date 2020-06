Champions League ed Europa League: Final Eight a Lisbona e in Germania. I dettagli

Novità per le competizioni europee.

Dopo giorni di attesa, la UEFA ha finalmente deciso: la Final Eight di Champions si disputerà a Lisbona dopo aver concluso gli ottavi di finale. Medesima la formula per l’Europa League, che però terminerà in Germania. Restano invariate, secondo “Sky Sport”, le sedi delle partite di ritorno degli ottavi di finale di Juventus e Napoli. La finale della Champions League donne si giocherà, invece, in Spagna, mentre la Supercoppa Europea a Budapest.