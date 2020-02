Champions League, Chelsea-Bayern Monaco 0-3: doppietta di Gnabry, Flick affonda Lampard

Il Bayern Monaco affonda il Chelsea.

Stamford Bridge ha ospitato questa sera la sfida tra il Chelsea e il Bayern Monaco, valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Partono subito forte i bavaresi che nei primi 15 minuti costruisce ben tre occasioni da gol con Muller, Coman e Lewandowski imprecisi nelle tre conclusioni. Con il passare dei minuti aumenta la qualità degli ospiti, che continuano a giocare con qualità incrementale e al 35′ sfiorano il vantaggio: Muller scambia con Gnabry e con un colpo di testa spalle alla porta colpisce in pieno la traversa, non realizzando per pochi centimetri un gol assurdo.

Inizia il secondo tempo, e al Bayern bastano soltanto sei minuti per passare meritatamente in vantaggio: Lewandowski serve al centro dell’area di rigore Gnabry che a porta vuota segna il più facile dei tap-in, 0 a 1. Passano soltanto tre minuti e al 54′ i tedeschi trovano addirittura il raddoppio su rilancio di Neuer: uno-due tra Gnabry e Lewandowski, l’esterno tedesco calcia da posizione defilata sul secondo palo e batte ancora Caballero, firmando lo 0 a 2 e la sua doppietta personale.

Al 76′ gli ospiti chiudono definitivamente i conti mettendo anche un’importante ipoteca sul passaggio del turno: Alphonso Davies trova spazio sulla corsia di sinistra e mette la palla al centro per Lewandowski che realizza lo 0 a 3, undicesimo gol in Champions League per il centravanti polacco. Al minuto 82 fallo di Marcos Alonso su Lewandowski, l’arbitro controlla l’azione al VAR e mostra giustamente il cartellino rosso all’ex Fiorentina per la sua manata in faccia al centravanti polacco.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Bayern Monaco, che segna tre gol in trasferta e conquista un vantaggio importantissimo in vista della sfida di ritorno. Sconfitta pesantissima per il Chelsea di Frank Lampard, che adesso dovrà compiere una vera e propria impresa all’Allianz Arena per ribaltare il risultato e provare a qualificarsi ai quarti di finale.