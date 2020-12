Champions League, Borussia Dortmund-Lazio: Inzaghi si affida alla coppia Correa-Immobile. Le formazioni ufficiali

E’ tutto pronto per Borussia Dortmund-Lazio.

Si prepara a scendere in campo la Lazio di Simone Inzaghi che, questa sera, affronterà il Borussia Dortmund in una sfida dalla posta in palio alta. Qualora i biancocelesti dovessero ottenere i tre punti, avrebbero infatti la matematica certezza di passare agli ottavi di Champions League. Ritorno in campo per Milinkovic-Savic, Ciro Immobile in campo dal 1° tornerà a Dortmund per la prima volta da avversario

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Borussia Dortmund (3-4-3): Burki; Piszczek, Akanji, Hummels; Morey, Bellingham, Delaney, Guerreiro; Reyna, Reus, Hazard. All.: Favre.

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All.: S. Inzaghi.