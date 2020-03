Champions League, Barcellona-Napoli a porte chiuse: la situazione

Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse.

A seguito dell’importante riunione svoltasi mattina presso la sede del Dipartimento di Salute della Catalogna, alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti dello sport e della politica spagnola, il ritorno degli ottavi di finale di Champions League – in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21.00 -, sarà senza pubblico.

UFFICIALE: IL CONI SOSPENDE TUTTE LE ATTIVITA’ SPORTIVE FINO AL 3 APRILE

Decisione che fa seguito alle misure previste già da questa sera per Valencia-Atalanta e giovedì per Siviglia-Roma. Al momento la notizia è ufficiosa ma non ufficiale, atteso a breve, infatti, l’annuncio della UEFA e dei due club in questione.