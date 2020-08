Champions League, Barcellona-Napoli 3-1: Gattuso out, blaugrana ai quarti contro il Bayern Monaco

Il Barcellona batte il Napoli e passa ai quarti di finale.

Dopo l’eliminazione della Juventus contro il Lione, il Napoli è sceso sul campo del Camp Nou per affrontare il Barcellona in occasione degli ottavi di finale della Champions League: gli azzurri avevano bisogno di una vittoria per cercare di ribaltare l’1 a 1 dell’andata.

Partono subito bene i blaugrana che dopo soltanto dieci minuti riescono a passare in vantaggio: calcio d’angolo battuto da Rakitic, Lenglet salta più in alto di tutti e riesce di testa a realizzare la rete dell’1 a 0. Gli azzurri provano a ribaltare la gara ma al 23′ si accende la luce di Lionel Messi: l’attaccante argentino entra in area di rigore, salta tutta la difesa del Napoli e cadendo riesce comunque a tirare a giro sul secondo pallo, 2 a 0 e capolavoro assoluto della Pulga.

Passano soltanto sette minuti e i padroni di casa realizzano la terza rete della gara: Jordi Alba pesca Messi che mette giù il pallone con una magia e mette la palla in rete, ma il direttore di gara annulla il gol poiché il numero 10 si era aiutato con un braccio durante lo stop. Al minuto 46 il Barça riesce comunque a portarsi sul triplo vantaggio: Messi ruba palla ad un indeciso Koulibaly, che sbaglia tutto e stende il suo avversario. Dopo un eterno controllo al VAR l’arbitro conferma il calcio di rigore: dal dischetto va Luis Suarez, che pesca l’incrocio dei pali e firma la rete del 3 a 0.

Sul ribaltamento di fronte, Dries Mertens viene atterrato in area di rigore da Rakitic e conquista il calcio di rigore: dal dischetto va Lorenzo Insigne, che spiazza ter Stegen e porta il punteggio sul 3 a 1 dando un minimo di speranza ai suoi compagni di squadra.

Nel secondo tempo gli azzurri ci credono e si spingono in avanti alla ricerca delle due reti necessarie per ribaltare il risultato, ma non riescono a trovare la precisione giusta per battere ter Stegen. Al minuto 81 Milik segna il gol del 3 a 2, che viene però annullato per posizione di fuorigioco. Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria del Barcellona, che batte ed elimina il Napoli: i blaugrana giocheranno i quarti di finale contro il Bayern Monaco, che questa sera ha battuto 4 a 1 il Chelsea (per un risultato complessivo di 7 a 1).