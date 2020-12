Champions League, Barcellona-Juventus: CR7-Morata in avanti, i blaugrana cambiano l’attacco. Le formazioni ufficiali

La Juventus al Camp Nou per la conquista del primo posto.

I bianconeri alle ore 21,00 affronteranno in trasferta il Barcellona, per gli uomini guidati da Andrea Pirlo l’unico modo per ottenere il primo posto è quello di vincere contro i blaugrana. Le formazioni ufficiali del match.

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Messi, Pedri, Trincao; Griezmann. All: Koeman