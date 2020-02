Champions League, Atletico Madrid-Liverpool: segna Saul, Simeone batte i campioni in carica

L’Atletico Madrid batte i campioni in carica.

Atletico Madrid-Liverpool in scena al Wanda Metropolitano è stato uno dei primi due incontri di Champions League, che è finalmente ritornata con il suo spettacolo in occasione dell’andata degli ottavi. Inizio di gara fulminante per i padroni di casa, che dopo soltanto quattro minuti dal fischio d’inizio trovano la rete del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo la palla sbatte su Fabinho, che serve un assist involontario a Saul rapido e letale nel ribadire in rete e firmare l’1 a 0.

I Reds provano a ricomporsi e inizia a gestire il possesso del pallone, provando a rompere il muro eretto dai Colchoneros tutti ripiegati all’interno della propria metà campo. Gli uomini del Cholo si difendono con attenzione e provano a punire il Liverpool in contropiede: al 20′ cross pericolosissimo dalla sinistra verso Morata, chiuso dall’anticipo provvidenziale di Robertson che evita il 2 a 0. Passano soltanto sei minuti e l’ex attaccante della Juventus si invola verso la porta avversaria: finta e tiro con il destro sul primo palo, Alisson salva parando con i piedi.

Nel secondo tempo gli ospiti si riversano in avanti alla ricerca del gol del pareggio: al minuto 53 grande occasione per Salah, che colpisce di testa su cross di Gomez ma non riesce a centrare la porta protetta da Oblak. La più grande occasione della seconda metà è però sempre dei padroni di casa: cross dalla sinistra verso Morata che potrebbe colpire a botta sicura ma incredibilmente scivola prima del tiro e calcia dunque fuori.

L’Atletico Madrid resiste fino al triplice fischio del direttore di gara, che sancisce la vittoria di Diego Simeone: i Colchoneros battono il Liverpool campione in carica e ottengono un importantissimo vantaggio in vista della sfida di ritorno. Ad Anfield Jurgen Klopp e i suoi uomini dovranno dare il massimo per ribaltare il risultato ed ottenere la qualificazione ai quarti di finale.