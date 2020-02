Champions League, Atletico Madrid-Liverpool: Klopp ripropone i tre tenori, Simeone con Morata-Correa

Alle ore 21,00 andranno in scena in primi due ottavi di finale di Champions League.

Le gare in programma sono Atletico Madrid–Liverpool e Borussia Dortmund–Psg. I colchoneros proveranno a riscattare l’annata non troppo positiva vissuta in campionato, i Reds vogliono continuare la loro pazzesca striscia positiva. Le formazioni ufficiali.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Koke, Lemar, Thomas, Saul; Morata, A. Correa.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Van Dijk, J. Gomez, Robertson; Henderson, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino, Mané.