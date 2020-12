Champions League, 5a giornata: Juve sul velluto, la Lazio a un passo dagli ottavi. Che equilbrio nel gruppo H!

Notte di Champions League: sei le gare disputate e valide per la quinta giornata della competizione.

La Juventus archivia la pratica Dinamo Kiev con un secco 3-0 firmato dal tridente offensivo schierato da Andrea Pirlo ossia Chiesa, Ronaldo e Morata. I bianconeri hanno raggiunto quota 12 in classifica ma restano dietro al Barcellona che ha annientato 3-0 il Ferencvaros, ai piemontesi per chiudere al primo posto servirà sconfiggere in trasferta i blaugrana con tre gol di scarto. Ennesimo pareggio esterno per la Lazio di Simone Inzaghi che resta imbattuta lontano dall’Olimpico, a Dortmund la sfida tra galloneri e capitolini termina 1-1 grazie alle reti di Guerreiro e Immobile su rigore. I biancocelesti al momento occupano la seconda posizione nel girone con 9 punti conquistati alle spalle del Borussia (10) e davanti al Club Bruges che ha strapazzato lo Zenit e si è portato a quota 7. Alla Lazio a questo punto servirà non perderà in casa contro i belgi per staccare un pass per gli ottavi di finale. Uno dei gironi più equilibrati è senz’altro quello H dove a una giornata dal termine Manchester United, PSG e Lipsia sono appaiate a 9 punti, al momento inglesi e francesi accederebbero al prossimo turno. Si deciderà tutto nell’ultima giornata dove i parigini ospiteranno gli eliminati dell’Istanbul Basaksehir mentre i Red Devils si giocheranno il passaggio del turno in casa del Lipsia. Tutto deciso invece nel girone di Chelsea e Siviglia, entrambe già agli ottavi con gli inglesi che blindano il primo posto grazie al 4-0 esterno rifilato agli andalusi questa sera. Va in Europa League il Krasnodar che nel pomeriggio ha vinto 1-0 contro il Rennes.