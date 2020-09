Champions League 2020/21, terzo turno preliminari: il Paok elimina il Benfica, avanti il Gent. E la Dinamo Kiev…

Paok, Dinamo Kiev e Gent: queste le squadre hanno passato il terzo turno dei preliminari di Champions League.

La Dinamo Kiev si impone per 2 reti a zero sull’AZ Alkmaar, grazie ai gol di Rodrigues e Shaparenko. Vittoria anche per il Gent sul Rapid Vienna decise da Dorsch e Yaremchuk. Eliminazione a sorpresa al “Toumba Stadium” di Salonicco del Benfica, crollata sotto il colpi del Paok ed eliminata così dalla Coppa. A decidere la gara i gol di Giannoulis al 63′ e Zivkovic al 75′, con un gran sinistro dal limite dell’area.

Di seguito i risultati di stasera: