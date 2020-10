Calcio e Coronavirus, Ricciardi lancia l’allarme: “Rennes-Krasnodar bomba biologica come Atalanta-Valencia”

Rennes–Krasnodar potrebbe rappresentare una bomba biologica come al tempo accadde per Atalanta–Valencia.

In Francia le autorità locali hanno pensato bene di aprire lo stadio ai propri tifosi per la gara di Champions League disputatasi martedì’ sera e conclusasi con il punteggio di 1-1. Il Covid 19 ha purtroppo cambiato il modo di vivere di ognuno di noi e quindi anche le abitudini legate al divertimento e allo svago, gli stadi di conseguenza dovrebbero restare chiusi o al massimo parzialmente aperti. È stato attuato il protocollo quasi alla perfezione nella maggior parte dei paesi europei, caso straordinario quello vistosi sugli spalti dello stadio di Rennes. Sull’argomento è intervenuto Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nel corso dell’intervista concessa a Radio Punto Nuovo.

“Napoli-AZ Alkmaar? Le autorità sportive devono adeguarsi: il Rennes ha giocato con uno stadio aperto, per la città sarà una bomba biologica, speriamo non sia letale come Atalanta-Valencia. Se si vive a Napoli, per gli anziani è bene chiudersi in casa: lavaggio delle mani e mascherini gesti inevitabili. Bisogna mantenere gli spostamenti al minimo, come faccio io a Roma. Se siamo responsabili, con lockdown mirati, invertiamo la curva. Il calcio? La situazione è drammaticamente cambiata, a maggio avevamo contenuto l’infezione. Se avessimo mantenuto un comportamento responsabile, saremmo andati avanti. Il calciatore, oggi, ha un’altissima percentuale di contagiarsi. Il protocollo va assolutamente adeguato per far proseguire il campionato, anche se la bolla resta la soluzione migliore, ma si può fare per periodi limitati di tempo, come in NBA”.