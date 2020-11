Borussia M-Inter, Ranocchia: “Media siano più razionali con noi. Domani abbiamo solo un risultato”

L’Inter scalda i motori.

Galvanizzata dalla bella vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri si preparano a rituffarsi nella realtà della Champions per provare a risollevare il proprio cammino europeo. Nonostante la matematica non condanni ancora i meneghini, l’Inter, dovrà comunque mettere in campo una buona prova in occasione della sfida contro il Borussia Moenchengladbach per proseguire il proprio cammino in Champions League. Un impegno presentato nella consueta conferenza stampa pre-gara, dal difensore Andrea Ranocchia.

“Domani dovremo affrontare la partita come l’ultima di campionato, con spirito di gruppo e voglia di vincere. Sapendo di affrontare una squadra forte, con grandi individualità, ma essendo convinti di quello che stiamo costruendo e di avere solo l’obiettivo della vittoria. Non abbiamo altri risultati domani. Nelle grandi squadre i giocatori non hanno tempo, ma spesso i giudizi e i pregiudizi sono affrettati, le cose vanno viste nel modo giusto. Qui ci sono tantissimi giocatori che possono fare bene, il campionato è lunghissimo e abbiamo anche avuto tanti problemi col Covid. Ci sarà spazio per tutti, spero che anche da parte dei media ci sia più razionalità”.

Ranocchi si è poi soffermato sulla sfida contro il Real Madrid: “Noi dopo le partite ci riuniamo sempre, l’abbiamo fatto dopo il Real Madrid e dopo il Sassuolo. Non credo ci siano stati punti di svolta, entrambe sono state ottime partite ma la prima è stata condizionata dagli episodi. Mentre col Sassuolo è arrivata un’ottima vittoria che ci dà morale in vista della sfida di domani”.