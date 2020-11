Borussia M-Inter, Conte: “Troppe critiche dopo il Real. Diamo il 100% per uscire dal campo senza rimpianti”

L’Inter scalda i motori.

Galvanizzata dalla bella vittoria contro il Sassuolo, i nerazzurri si preparano a rituffarsi nella realtà della Champions per provare a risollevare il proprio cammino europeo. Nonostante la matematica non condanni ancora i meneghini, l’Inter, dovrà comunque mettere in campo una buona prova in occasione della sfida contro il Borussia Moenchengladbach per proseguire il proprio cammino in Champions League. Lo sa Antonio Conte che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha presentato la delicata sfida di domani.

“Sono stati espressi tanti giudizi negativi sulla gara contro il Real, ho sentito parlare di dominio dei nostri avversari, ma è stato dimenticato che avevamo subito un rigore in avvio e perso un uomo dopo mezz’ora. Sfido chiunque a risollevarsi in fretta in gare così. Di sicuro quelle situazioni le abbiamo create noi e su questo dobbiamo lavorare per evitare che tutto diventi più difficile. Domani affrontiamo una buonissima squadra che sta facendo bene in Champions, servirà il nostro massimo e uscire dal campo senza rimpianti”.

Chiosa finale sulle chance dell’Inter sul passaggio del turno: “Abbiamo iniziato questo percorso da arbitri del nostro destino e oggi, se non lo siamo più, vuol dire che siamo mancati in alcune situazioni. L’unico modo per cercare di restare in vita è quello di vincere, anche se non sarà facile. Loro hanno dimostrato la loro forza, per noi è un’occasione per dare seguito al nostro percorso in Europa dove ci si trova spesso a giocare gare da dentro fuori. E’ un ulteriore test”.