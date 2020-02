Borussia Dortmund-PSG, Favre: “Abbiamo dato il massimo. Ritorno? Giocheremo così”

Grande vittoria per il Borussia Dortmund.

Sul campo del Signal Iduna Park, in occasione dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, si sono affrontati il Borussia Dortmund e il PSG: i due club erano alla ricerca di una vittoria importante per ottenere un vantaggio significativo in vista della gara di ritorno. A trionfare sono stati i padroni di casa, che si sono imposti con il risultato di 2 a 1 grazie alla doppietta di un inarrestabile Haaland, che ha vanificato il gol del momentaneo pareggio firmato da Neymar.

Borussia Dortmund-PSG, Tuchel: “Non ho rimpianti, non è finita. Haaland? Ecco cosa penso”

Al termine del match il tecnico del Borussia Dortmund è intervenuto in conferenza stampa commentando così la prestazione dei suoi uomini: “Tutta la mia squadra ha dato il massimo, i ragazzi hanno giocato molto bene. Avevamo previsto il possibile passaggio dei nostri avversari dal 4-4-2 al 3-4-3, siamo stati bravi a leggerli tatticamente. Al ritorno dovremo giocare come abbiamo fatto stasera, o forse sarà necessario qualcosa in più. E’ stata una serata molto bella, adesso ci aspettano novanta minuti molto importanti al Parco dei Principi. Sarà fondamentale restare compatti ed esprimersi con intelligenza ed attenzione“.