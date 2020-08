Bayern Monaco-Chelsea, Lampard: “I ragazzi hanno reagito bene, la squadra è in costruzione”

Il Chelsea, asfaltato dal Bayern Monaco, deve dire addio al proprio proseguo in Champions League.

I Blues hanno subito un imponente 4-1 in casa del club bavarese dopo il sonante 3-0 che gli stessi tedeschi gli avevano rifilato nel corso della gara d’andata. Un super Robert Lewandowski, autore di due reti e altrettanti assist, ha trascinato i suoi ai quarti della competizione dove affronteranno il Barcellona di Messi. Il tecnico dei londinesi, Frank Lampard, ai microfoni di BT Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

“I ragazzi hanno reagito bene, anche se non è facile dirlo dopo un 4-1. Dopo i due gol subiti abbiamo reagito bene. Abbiamo commesso alcuni errori individuali che hanno portato ai loro gol. La squadra è in costruzione, abbiamo perso un giocatore come Hazard. Vogliamo di più del quarto posto, ma abbiamo raggiunto un buon obiettivo. Mercato? Dobbiamo capire come possiamo e dove dobbiamo migliorare”.