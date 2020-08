Bayern Monaco-Chelsea, Flick: “Barcellona come qualsiasi avversario, non c’è solo Messi”

Il Bayern Monaco travolge il Chelsea e passa ai quarti di finale.

In occasione degli ottavi di finale di Champions League, il Bayern Monaco ha affrontato il Chelsea sul campo dell’Allianz Arena: dopo il 3 a 0 dell’andata, i bavaresi hanno vinto 4 a 1 assicurandosi così un posto ai quarti di finale, dove affronteranno il Barcellona che questa sera ha battuto il Napoli.

Al termine del match il tecnico del Bayern Monaco, Hans Flick, è intervenuto in conferenza stampa esprimendo la sua soddisfazione per la vittoria ottenuta e lanciando la sfida ai blaugrana:

“Sono molto contento. Volevamo vincere e riprendere da dove avevamo interrotto: è esattamente quello che hanno fatto i giocatori. Ci prepareremo per la sfida con il Barcellona come facciamo con qualsiasi altro avversario. Vogliamo mostrare ancora una volta i nostri punti di forza, essere concentrati al 100% e mettere in gioco le nostre qualità. Non ci concentreremo solo su Messi, ma su tutti i giocatori“.