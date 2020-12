Barcellona-PSG, agli ottavi di Champions League sarà Neymar contro Messi: il brasiliano scrive sui social alla Pulga

Neymar è pronto a sfidare Messi.

Nella serata di domenica, l’attaccante del PSG è stato costretto a uscire dal campo nella sfida di campionato persa 1-0 contro il Lione dopo un’entrata durissima di Thiago Mendes: la scivolata è costata il cartellino rosso all’avversario, con il classe ’92 costretto a uscire dal campo tra le lacrime. Il bilancio clinico e radiologico del brasiliano, dopo la distorsione alla caviglia sinistra, è rassicurante. Con tutta probabilità, infatti, il numero 10 del club francese dovrebbe rientrare in campo tra tre settimane, quindi in tempo per la Supercoppa di Francia contro il Marsiglia del 13 gennaio.

Champions League, i sorteggi degli ottavi: urna amara per la Lazio, la Juventus pesca il Porto. E l’Atalanta…

VIDEO sorteggi Champions League, agli ottavi sarà Atalanta-Real: prima storica con i Merengues, ma le spagnole…

Per Neymar, dunque, non dovrebbe essere a rischio la gara di Champions League contro il Barcellona, valida per gli ottavi di finale della competizione UEFA. Il match in questione, sembra attrarre particolarmente l’attaccante del Paris Saint-Germain, che, sul proprio profilo Instagram, ha mostrato tutto il suo apprezzamento per il sorteggio dell’urna di Nyon, rivolgendosi direttamente all’amico ed ex compagno di squadra Leo Messi: “Ci vedremo presto amico mio”, scrive sotto una foto che li ritrae abbracciati durante la premiazione del Pallone D’Oro.

Di seguito, il post in questione.